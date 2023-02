Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.02-26.02.2023

Hildesheim (ots)

(wie) Verkehrsunfallflucht in Barfelde - Zeugenaufruf

Am 25.02.2023 kam es gegen 13:12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) in der Ortschaft Barfelde.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Barfelder Hauptstraße in Richtung Barfelder Mühlenstraße und touchierte hierbei den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Deutschen Post AG. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe am beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Gronau - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum von Mittwoch dem 22.02.2023, 10:30 Uhr, bis Samstag dem 25.02.2023, 10:39 Uhr kam es in der Dötzumer Straße in Gronau (Leine) zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über die rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus, in dem er eine Scheibe einschlug und sich anschließend durch das Öffnen der Tür Zutritt zu dem Haus verschaffte. Hierbei durchsucht er im gesamten Haus mehrere Räumlichkeiten. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Wertgegenstände entwendet worden sind.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Beamte des Polizeikommissariats Elze führten am Vormittag des 26.02.2023 Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 4 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 95 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 3 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws mit Anhänger nun mit einem Bußgeld von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell