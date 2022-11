Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Sonntag, 27.11.2022, 18.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Warendorf beteiligt war. Ein 47-jähriger Warendorfer befuhr mit einem VW Transporter die Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Waterstroate. Kurz nachdem er die Einmündung zu Von-Ketteler-Straße passiert hatte, beabsichtigte der unbekannte Fahrradfahrer von einem Radweg kommend die Kardinal-von-Galen-Straße in Höhe einer Verkehrsinsel zu queren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Warendorfer mit seinem Transporter aus. Dabei fuhr er gegen zwei Verkehrsschilder. Während der Unbekannte Zeugen aufforderte, die Polizei zu verständigen, fuhr er einfach weiter. Der Gesuchte ist geschätzt zwischen 50 und 60 Jahre alt, trug einen blauen Fahrradhelm und fuhr ein Trekkingfahrrad. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell