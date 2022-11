Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Streit zwischen Männern ruft Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Der Streit zwischen zwei 30 und 34 Jahre alten Männern in der Esselbornstraße hat am Dienstagabend (15.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Im Verlauf der Auseinandersetzung, die zunächst in einer Wohnung begonnen haben soll und sich dann auf die Straße verlagerte, verletzten sich beide Männer nach bisherigen Erkenntnissen gegenseitig leicht mit einem Messer. Die Verletzungen des 30 Jahre alten Dieburgers wurden anschließend in einem Krankenhaus vorsorglich behandelt. Der 34-jährige Darmstädter wurde vorläufig festgenommen und für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Wache gebracht. Dort wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder nach Hause entlassen. Beide Männer werden sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Warum die Kontrahenten aneinander gerieten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, mit denen das Kommissariat 43 in Darmstadt betraut ist (Rufnummer 06151/9690).

