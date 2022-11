Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdiebin im Multistore

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine noch unbekannte circa 30 bis 40 Jahre alte Frau von kräftiger Statur hat am Dienstag (15.11.) ihr Unwesen in einem Multistore in der Adelungstraße getrieben und ein Mobiltelefon im Wert von über 1000 Euro mitgehen lassen. Gegen 10.45 Uhr soll die Täterin den Laden betreten und die Mitarbeiter unter dem Vorwand, sich Stoff zuschneiden lassen zu wollen, abgelenkt haben. Beschäftigt mit dem Anliegen der vermeintlichen Kundin, schnappte sich die Kriminelle das im Kassenbereich liegende Mobiltelefon und verließ anschließend den Laden. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet war. Zudem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

