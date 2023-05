Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Auffahrunfälle

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Wichmannshausen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen, was der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 14:27 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege. Eine 82-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf fuhr zur Unfallzeit stadtauswärts und musste verkehrsbedingt ihren Pkw abbremsen. Eine nachfolgende 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der Pkw der 35-Jährigen wurde dadurch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 16:45 Uhr parkte gestern Nachmittag in der Straße "Hinter den Scheuern" in Eschwege eine 82-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw aus. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Friedrich-Ebert-Straße in Waldkappel angezeigt. Zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr wurde am gestrigen Dienstag ein orangefarbener Opel Corsa auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Tür und Kotflügel angefahren. Der Corsa war in Höhe Haus-Nr. 43 am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

