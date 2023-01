POL-LB: Ludwigsburg: Fassade der Indoor-Kunsteishalle beschmiert

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 12:45 Uhr kam es in einem Einkaufzentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 25-Jährige offensichtlich grundlos Personen anpöbelte und herumschrie. Durch das Sicherheitspersonal konnte die Frau, die sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, unter starker Gegenwehr bis ...

