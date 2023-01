Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel und Leonberg-Eltingen: VW mit alkoholisierten Insassen kontrolliert - mögliche Unfallstelle gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer alarmierte am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, die Polizei, da ihm im Engelbergtunnel, zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg ein VW aufgefallen war, der Schlangenlinien fuhr. Der VW fuhr an der Anschlussstelle Leonberg-West von der Autobahn ab und konnte in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen von Beamten des Polizeireviers Leonberg gestoppt werden. Im Zuge der ersten Kontaktaufnahme mit dem 33 Jahre alten Fahrer und seinem 37-jährigen Beifahrer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Da seitens des Fahrers erwähnt wurde, dass kurz vor der Kontrolle noch der Beifahrer den PKW gelenkt habe, führten beide Männer einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis des 33-Jährigen belief sich auf knapp zwei Promille. Sein Beifahrer kam auf knapp über zwei Promille. In der Folge mussten sich beiden Männer einer Blutentnahme unterziehen. Da der schwarze VW Sharan, mit osteuropäischen Kennzeichen, auf der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufwies, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, nun weitere Zeugen, die möglicherweise einen Unfall beobachtet haben, an dem der VW beteiligt war. Die Weiterfahrt wurden den beiden Männern zunächst untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

