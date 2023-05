Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.05,23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Seitlicher Zusammenstoß

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Eschwege die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Auf dem rechten Fahrstreifen befand sich eine 43-Jährige Pkw-Fahrerin aus dem Südeichsfeld, die mit ihrem Auto für einen kurzen Moment zu weit links fuhr, so dass sich beide Fahrzeuge streiften. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 10:50 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 48-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadteinwärts. Zu dieser Zeit fuhr ein Pkw aus der Ausfahrt des Toom-Parkplatzes nach links auf die Niederhoner Straße ein. Dabei schätze die Fahrerin oder der Fahrer vermutlich die Geschwindigkeit des Pkws der 48-Jährigen falsch ein und touchierte das Auto im Bereich der Stoßstange hinten links, wodurch Sachschaden entstand. Der verursachende Pkw hatte ein ESW-Kennzeichen. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 05:25 Uhr befuhr heute Morgen ein 28-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3341 zwischen Abterode und Vockerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Tier wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und dadurch tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 04:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 56-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die die B 27 von Sontra kommend in Richtung Reichensachsen. In der Gemarkung von Wichmannshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das die Bundesstraße überquerte. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:13 Uhr befuhr gestern Abend ein 37-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das kurz nach der Einfahrt von Ellingerode auf die Fahrbahn lief. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 08.05.23, 17:45 Uhr und dem 09.05.23, 07:45 Uhr wurden auf dem Schulparkplatz in der Straße "Auf den Hecken/ Südbahnhofstraße in Witzenhausen die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-M 405) von einem Pkw abmontiert und entwendet. Schaden ca. 80 EUR.

Tankbetrug

Um 05:30 Uhr fuhr heute früh ein VW Caddy mit HH-Kennzeichen auf das Gelände der Esso-Tankstellen in der Mündener Straße in Witzenhausen. Der Fahrer betankte das Auto mit Diesel im Wert von 95 Euro, stieg wieder in das Auto und fuhr ohne zu bezahlen davon. Wie sich herausstellte waren die angebrachten Kennzeichen im Laufe der vergangenen Nacht im Landkreis Kassel entwendet worden. Von dem Fahrer ist nur bekannt, dass er eine schwarze Jacke, ein Cappy und weiße Turnschuh trug.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542/93040 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

