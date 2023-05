Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.05.2023-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Lichtschichtabdeckungen geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Soodener Straße in Eltmannshausen haben Unbekannte von einem Privatgrundstück 2 Lichtschachtabdeckungen aus Metall im Wert von 200 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich bereits letzte Woche zwischen Montag 18.30 Uhr und Dienstag 10.00 Uhr, wurde aber erst jetzt zur Anzeige gebracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Feld beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Sontra, nachdem Unbekannte in der Gemarkung Sontra-Diemerode, zwischen Diemerode und Eltmansee, auf einem Feld mit angebautem Futtergras widerrechtlich mit einem Fahrzeug unterwegs waren und dadurch die Saat beschädigten. Der Vorfall soll sich in der Zeit zwischen letzte Woche Donnerstag 12.00 Uhr und Montagmorgen 10.00 Uhr zugetragen haben. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

