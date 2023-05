Polizei Eschwege

POL-ESW: Eschweger Polizei ermittelt Tatverdächtige von Geldbörsendiebstählen in Lebensmittelmärkten

Eschwege (ots)

Die Ermittlungen in einer zunehmenden Zahl von Geldbörsendiebstählen zum Ende des letzten Jahres und Beginn dieses Jahres, die insbesondere in verschiedenen Lebensmittelmärkten im Raum Eschwege verübt wurden, haben bei der Eschweger Polizei nun zu einem ersten Ermittlungserfolg geführt.

Wie die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Eschwege berichten, haben die konzentrierten Ermittlungen und in dem Zusammenhang verschiedene Hinweise in jüngster Vergangenheit zu einer Frau aus Eschwege geführt, die dann in den Fokus der weiteren Ermittlungen geraten ist. Die Tatverdächtige, bei der es sich um eine 39-jährige Frau handelt, hat zwischenzeitlich eine Vielzahl der Diebstahlstaten im Raum Eschwege und teilweise auch verübte Anschlussstraftaten, u.a. mehrere Versuche mit geklauten Kreditkarten Bargeld abzuheben, in einer Vernehmung gegenüber den Ermittlern eingeräumt. Auch eine veranlasste und mittlerweile durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei der Tatverdächtigen hat laut den ermittelnden Beamten den Tatverdacht gegen die Frau weiter erhärtet. Etwaige Dokumente, Papiere und auch die geklauten Geldbörsen selbst will die Frau ihren eigenen Angaben nach aber bereits entsorgt haben, so dass sich Geschädigte keine großen Hoffnungen auf eine Rückgabe machen sollten, so die Ermittler weiter. Die Tatverdächtige befindet sich derzeit auf freien Fuß, die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

