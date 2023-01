Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Demmin - eine verletzte Person

Demmin (ots)

Am 11.01.2023 gegen 13:15 Uhr ereignete sich in der Drönnewitzer Straße in 17109 Demmin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Mopeds die Fahrbahn der Drönnewitzer Straße in Richtung B110 und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache. Infolge des Sturzes zog sich der 58-Jährige schwere Verletzungen zu, welche im Krankenhaus Demmin behandelt werden.

Der Sachschaden wird mit 100EUR beziffert.

