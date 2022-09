Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.09.2022

++Versuchter Einbruch auf Borkum++Als Bankmitarbeiter ausgegeben und Geld erbeutet++Verkehrsunfallfluchten++Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++

Borkum - Versuchter Einbruch auf Borkum

Bisher unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum vom 07.09.2022 bis 21.09.2022 in ein Wohnhaus in der Neuen Straße einzudringen. Vermutlich wurde versucht, das Türschloss mit einem Schlüssel zu öffnen, was nicht gelang. Die Polizei auf Borkum bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Als Bankmitarbeiter ausgegeben und Geld erbeutet

Bereits am 18.09.2022 gaben sich Betrüger gegenüber einer 46-jährigen Frau aus Leer als Bankmitarbeiter aus und erlangten Zugriff auf ihr Bankkonto. Dabei erbeuteten sie einen vierstelligen Geldbetrag. Die Frau erhielt einen Anruf von der vermeintlichen Nummer ihrer Hausbank und glaubte ihren Bankberater am Telefon zu sprechen. Dieser sagte ihr, dass eine Person versucht habe, auf ihr Bankkonto zuzugreifen. Daher wäre es nötig, das Bankkonto wieder zu sichern. Der Frau wurde im Anschluss per SMS ein Link geschickt, mit welchem sie ihr Konto angeblich wieder absichern könne. Erst in den folgenden Tagen fielen der Frau mehrere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto auf. Eine Rücksprache bei ihrer Hausbank ergab, dass der Anruf nicht seitens des Bankmitarbeiters erfolgt war. Die Polizei weist nochmals darauf hin, keine persönlichen Daten am Telefon preiszugeben.

Verkehrsunfallfluchten

Leer - In der Zeit vom 19.09.2022, 06:30 Uhr, bis zum 21.09.2022, 11:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi A 5 auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Augustenstraße.

Ebenfalls in Leer kam es am 21.09.2022 in der Zeit von 07:20 Uhr bis 15:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in dem Parkhaus eines Krankenhauses am Steinburgsgang. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier einen schwarzen Audi A 4 im Bereich der Fahrzeugfront. Die jeweils unbekannten Verkehrsteilnehmer verließen den Unfallort ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen. Die Polizei in Leer nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall kam es am 21.09.2022 gegen 15:15 Uhr auf der Papenburger Straße. Ein 47-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem VW Passat die Papenburger Straße in Richtung Westoverledingen und stoppte vor einer roten Ampel. Ein mit einem Seat hinter ihm fahrender 43-jähriger Mann aus Westoverledingen stoppte ebenfalls. Ein 28-Jähriger aus Westoverledingen erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Seat auf. Dieser wurde wiederum auf den VW geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt.

