POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.09.2022

++Versuchtes Raubdelikt in Emden - Zeugen gesucht!++

Am 20.09.2022 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Raubdelikt in der Eggenastraße. Ein bisher unbekannter Täter betrat die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsshops und forderte den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zu der Herausgabe von Bargeld auf. Da der Mitarbeiter dies verweigerte und sich dem Täter resolut entgegenstellte, lies dieser von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung einer Tankstelle in der Auricher Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 - 30 alt, 170 - 175 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Die Polizei in Emden bittet Zeugen und Hinweisgeber, die zur Tatzeit Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter 04921-8910.

