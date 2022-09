Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.09.2022

++Betrüger erbeuten Schmuck aus Wohnung++Nach Unfall mit entwendetem Pkw geflüchtet++Unfall auf der A 31++

Leer - Betrüger erbeuten Schmuck aus Wohnung

Am 20.09.2022 erbeuteten Betrüger Schmuck aus einer Wohnung an der Anschrift Unter den Eichen. Gegen 10:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Täter an der Wohnungstür eines 78-Jährigen und gaben vor, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein. Der Mann gewährte den Männern Zutritt zu seiner Wohnung. Während ein Täter vorgab, den Fernseher des Mannes im Wohnzimmer zu überprüfen, ging der 78-Jährige mit dem zweiten Täter ins Schlafzimmer zu einem weiteren Fernseher. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Täter die Wohnung. Erst im Nachhinein stellte der Mann fest, dass die Täter Schmuckstücke aus dem Wohnzimmer entwendet hatten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß, dunkle Haare/Seiten kurz rasiert, Schnäuzer und Kinnbart, kräftige Statur, schwarze Jacke, blaue Jeans Täter 2: männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, korpulent, dunkle Haare zum Zopf gebunden, längere Jacke in grau, dunkelblaue Stoffhose

Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme und warnt davor, unbekannten Personen Zutritt zu der eigenen Wohnung zu gestatten.

Westoverledingen/ Völlenerfehn - Nach Unfall mit entwendetem Pkw geflüchtet

Am 20.09.2022 kam es gegen 23:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein bisher unbekannter Mann befuhr den Furkeweg aus Völlen kommend mit einem weißen VW Golf und verlor an der Einmündung zur Hauptstraße aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Mit dem Auto überfuhr der Mann den Gehweg, stieß gegen einen Kondom-Automaten und kam anschließend auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum Stehen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Papenburg. Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und informierte die Polizei. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen 50-60 Jahre alten Mann handeln. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen und eine Strickjacke getragen haben. Eine anschließende Überprüfung der Halteranschrift ergab, dass der Golf in den Abendstunden von dem Grundstück der Halterin in der Straße Latter durch einen unbekannten Täter entwendet worden sein soll. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Unfall auf der A 31

Am 19.09.2022 ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden. Ein 29-jähriger Mann aus Norden befuhr die A 28 mit seinem BMW von Oldenburg kommend und wechselte bei dem Autobahndreieck auf die A 31 in Richtung Emden. Nachdem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde, beschleunigte der Mann seinen BMW. Dabei brach das Heck des Fahrzeugs aus und dieser schleuderte zweimal gegen die Außenschutzplanken. Der BMW wurde dabei komplett zerstört. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt.

