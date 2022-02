Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber stehlen Paket mit Elektronikartikeln

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 31.01.2022, entrissen zwei bisher unbekannte Täter einem Bielefelder ein Paket an der Straße An der Maiwiese und drohten ihm mit einem Teleskopschlagstock.

Der 33-jährige Bielefelder holte gegen 18:00 Uhr ein Paket aus der Packstation am Sennestadtring ab. Im Anschluss ging er zu Fuß auf dem Gehweg der Straße An der Maiwiese entlang.

Dort näherten sich ihm zwei unbekannte Männer von hinten. Einer griff nach dem Paket und nahm es an sich. Der Bielefelder drehte sich um und forderte die beiden auf, ihm das Paket zurückzugeben. In diesem Moment zog der Täter ohne Paket in der Hand einen metallischen Gegenstand aus seiner Tasche. Mit einer hastigen Bewegung fuhr der Täter den Gegenstand aus, bei dem es sich vermutlich um einen Schlagstock handelte, und hielt ihn dem Bielefelder drohend entgegen.

Dann flüchteten beide Männer in Richtung Elbeallee. In dem Paket befanden sich ein Ladekabel und ein Videospiel.

Die Täter waren beide ungefähr 180 cm bis 185 cm groß und trugen schwarze Jacken, dunkle Cargo-Hosen, schwarze Sportschuhe und schwarze Wollmützen. Beide Männer hatten schwarze FFP2-Masken über Mund und Nase. Sie hatten ein südländisches Aussehen.

Der Täter, der den Bielefelder mit einem Teleskopstock bedrohte, hatte ein weißes reflektierendes V als Markenzeichen an den Ärmeln der Jacke und trug einen Vollbart.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

