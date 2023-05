Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrug durch Gewinnversprechen; Täter erbeuten 1000 EUR

Eschwege (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde ein 66-Jähriger aus Eschwege Opfer eines Betruges durch falsche Gewinnversprechen. Der Geschädigte wurde mehrfach telefonisch über einen angeblichen Lotto-Gewinn in Höhe von 38.956 Euro informiert. Wie bei derartigen Betrügereien üblich, wird für den Erhalt des Gewinnes eine Vorauszahlung (in diesem Fall für den Geldabholer)eingefordert, die in der Regel durch die Übermittlung von Gutscheincodes praktiziert werden. So auch in diesem Fall. Der Geschädigte übermittelte die Forderung von 1000 EUR in Form von Google-Play-Karten. Die vereinbarte Geldübergabe, die um 17:00 Uhr erfolgen sollte, fand natürlich nicht statt.

Präventionstipps Gewinnversprechen

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches - Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

