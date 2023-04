Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine vom Samstag, 08.04.2023

Peine (ots)

Peine: Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

23.03.2023, 12:00 Uhr - 07.04.2023, 14:45 Uhr

Unbekannter Täter gelangte im genannten Tatzeitraum auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Straße. Anschließend drang er gewaltsam in einen Kellerraum ein und entwendete dort Angelutensilien sowie Werkzeug im Gesamtwert von ca. 3680 EUR. Die Höhe zum entstandenen Sachschaden ist bis dato nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 9990.

Peine: Sachbeschädigung an Pkw mit anschließendem Diebstahl eines Teilstücks

17.03.2023, 12:00 Uhr - 06.04.2023, 17:00 Uhr

Unbekannter Täter beschädigte in einer Tiefgarage, in der Straße "Winkel", einen schwarzen VW Golf, indem er ein Teilstück des Dachkantenspoilers herausbrach. Das Teilstück wurde durch den Täter im weiteren Verlauf gestohlen. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 9990.

Telgte: Fahren ohne Fahrerlaubnis

07.04.2023, 16:20 Uhr und 19:18 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Breite Straße" wurde ein 25-jähriger mit seinem BMW M550i kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt sowie das generelle Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Anschließend setzte der Beifahrer, der einen gültigen Führerschein vorwies, die Fahrt mit dem BMW fort. Ca. drei Stunden später fiel der BMW den Beamten in der Celler Straße erneut auf. Hierbei mussten diese feststellen, dass der Beschuldigte wieder hinter dem Steuer saß. Im Anschluss an die daraufhin erfolgte Verkehrskontrolle wurde der Pkw-Schlüssel gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Dem Beschuldigten erwarten zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Stederdorf: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

08.04.2023, 01:40 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Hertz-Straße stellte sich heraus, dass für den Opel Corsa eines 20-jährigen Fahrzeugführers kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen wurden entstempelt und der Fahrzeugschein eingezogen. Weiterhin erwartet dem Beschuldigen ein Strafverfahren.

Groß Ilsede: Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

08.04.2023, 01:30 Uhr

Im Rahmen der Streife fiel den Beamten in der Eichstraße ein 20-jähriger Führer eines E-Scooters auf, weil dieser kein gültiges Versicherungskennzeichen an diesem angebracht hatte. Im Rahmen der Ahndung der Straftat stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von 0,54 Promille. Zusätzlich zum Strafverfahren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell