Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine vom Freitag, 07.April 2023

Peine (ots)

Peine: Versuchter Einbruch in Vereinsheim 03.04.2023, 21:00 Uhr - 06.04.2023, 13:00 Uhr Unbekannter Täter verschaffte sich im genannten Tatzeitraum in der Straße "Neustadtmühlendamm" gewaltsam Zutritt zum Gelände des dortigen Vereinsheims. Im weiteren Verlauf gelangte der unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim und durchsuchte die dortigen Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0.

Peine: Diverse Diebstähle von Handtaschen und Geldbörsen in Supermärkten Im Landkreis Peine kam es am 06.04.2023 in diversen Supermärkten zu Diebstählen von Handtaschen und Geldbörsen, die teilweise aus offenstehenden Taschen entwendet wurden. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0. Beachten Sie folgende Hinweise, um sich vor solchen Diebstählen zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie durch fremde Personen abgelenkt werden und diese eine unangebrachte Nähe zu Ihnen herstellen. Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen, müssen Sie umgehend handeln: - Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. - Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Diebstahl der Polizei melden. Nur dort kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Edemissen: Diebstahl einer Grabenschaufel eines Kleinbaggers 05.04.2023, 16:30 Uhr - 06.04.2023, 07:30 Uhr Unbekannter Täter entwendete im genannten Zeitraum in der Dollberger Straße eine frei liegende Grabenschaufel eines Kleinbaggers. Die Höhe der entwendeten Schaufel beträgt ca. 3000 EUR. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0.

Vöhrum: Fahren ohne Fahrerlaubnis

06.04.2023, 23:45 Uhr In der Vöhrumer Straße wurde ein Pkw-Fahrer im öffentlichen Verkehrsraum mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der 20-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ilsede: Komplettentwendung eines Pkw, Audi A8 06.04.2023, 17:00 - 07.04.2023, 05:00 Uhr Unbekannter Täter entwendete im genannten Zeitraum in der Straße "Am Kindergarten" einen in der Garageneinfahrt stehenden Audi A8 in schwarz. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 35.000 EUR. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0.

Klein Ilsede: Komplettentwendung eines Pkw, Audi SQ5 06.04.2023, 23:30 Uhr - 07.04.2023, 09:00 Unbekannter Täter entwendete im genannten Zeitraum in der Straße "Große Heide" einen auf dem Grundstückshof stehenden Audi SQ5 in schwarz. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 30.000 EUR. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0.

