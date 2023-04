Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 6. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Trickdieb unterwegs

Mittwoch, 05.04.2023, gegen 09:15 Uhr

Am Mittwochvormittag klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Tür einer 82-jährige Seniorin in Sickte, Buchenweg. Unter dem Vorwand Bücher kaufen zu wollen, gelangte er in die Räumlichkeiten der Seniorin. Hier nutzte der Täter dann offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendet Bargeld und Schmuck. Anschließend entfernt er sich in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der Täter das Haus verlassen hatte. Beschreibung des Täters: männlich, kurze Haare, bekleidet mit Jeans und dunkler Oberbekleidung. Hinweise: 05331 / 933-0.

