Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 5. April 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Salder: Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Dienstag, 04.04.2023, gegen 20:45 Uhr

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 40 in Fahrtrichtung Salder ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto- und ein Traktorfahrer verletzt worden sind. Demnach befuhr ein 67-Jähriger die Kreisstraße mit einem Traktor und einem angehängten landwirtschaftlichen Gerät. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf den vorausfahrenden Traktor auf. Durch den heftigen Anstoß wurde der Traktor von der Fahrbahn geschoben und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall erlitt der Traktorfahrer leichte und der Autofahrer schwere Verletzungen. Der schwerverletzte Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Traktor und am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 35000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell