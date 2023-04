Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 4. April 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Auto prallt gegen Baum, Beifahrer leicht verletzt

Montag, 03.04.2023, gegen 20:45 Uhr

Am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich in Salzgitter Bad, Waldfriedhof, ein Verkehrsunfall, bei dem der Beifahrer eines Autos leicht verletzt worden ist. Demnach war der 19-jährige Fahrer eines Audi aus bislang ungeklärter Ursache beim Befahren der Straße Waldfriedhof von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto gegen einen Baum geprallt. Durch den Unfall verletzet sich der 19-jährige Beifahrer leicht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

