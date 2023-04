Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 4. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Oderwanderweg wird in Richtung Wolfenbüttel für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt

Nach einem Beschluss der für Stadt und Landkreis Wolfenbüttel zuständigen Unfallkommission, welche sich aus Vertretern der Stadt Wolfenbüttel, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Polizei zusammensetzt, wird in den nächsten Tagen die Zufahrt für Kraftfahrzeuge von der Landesstraße 495 (zwischen Adersheim und Halchter) in den Oderwanderweg, mit Ausnahme des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs untersagt. Radfahrer sind von dem Verbot der Einfahrt nicht betroffen. Die Unfallkommission hat verschiedene Optionen geprüft und kommt zu dem Schluss, dass diese Maßnahme notwendig ist, um dort weitere Unfälle durch das Abbiegen in den Oderwanderweg zu verhindern. Seit 2011 wurden 22 Abbiegeunfälle verursacht, hierbei sind dreizehn Personen verletzt worden. Allein in den Jahren 2020 bis 2022 kam es zu sieben Unfällen, darunter vier mit leichtverletzten Personen. Die Polizei wird Kontrollen durchführen, um die Einhaltung des Einfahrtsverbotes zu überwachen. Im Vorfeld werden Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 495 auf die geänderte Verkehrsführung hingewiesen.

Für Rückfragen steht der Sachbearbeiter Verkehr, Herr Kühne, unter Tel.: 05331 / 933 177 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell