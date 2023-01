Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Einbruch in Schule: Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Gullydeckel haben sich Einbrecher am Wochenende im Stadtteil Hohenecken Zugang zu einer Schule verschafft. Die Täter wüteten in dem Gebäude und verursachten einen hohen Sachschaden.

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend warfen die Unbekannten mit dem Kanaldeckel eine Glasscheibe des Schulhauses in der Forststraße ein. Nachdem sie in das Gebäude eingedrungen waren, verwüsteten sie eine Küche. Die Vandalen zerstörten Geschirr und verschmutzen mit Lebensmitteln Wände, Boden und die Decke. In den Klassensälen durchwühlten die Täter die Lehrerpulte. Ob sie etwas stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

