POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom 03.04.23

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Am 02.03.23, um 16:33 Uhr, befährt ein 70-jähriger Vechelder mit seinem Seat die Bundesstraße 1 in Richtung Hildesheim. Er beabsichtigt nach links auf die Hildesheimer Straße abzubiegen und übersieht hierbei einen entgegenkommenden 58-jährigen Kradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß wodurch der Kradfahrer stürzt. Er erleidet nach erster Einschätzung mehrere Knochenbrüche und ggf. innerer Verletzungen. Nach Einschätzung des Notarztes ist von lebensbedrohlichen Verletzungen auszugehen. Am Krad und am PKW entstanden Schäden von jeweils ca. 8000 Euro. Die Bundesstraße 1 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt werden.

