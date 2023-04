Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom 03.04.23

Peine (ots)

Verkehrsbehinderung durch liegengebliebenen Schwertransport

Am frühen Morgen des 03.04.23, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein Schwertransport die Bundesstraße 1 aus Richtung Braunschweig kommend in Richtung Hildesheim. Aufgrund der Abmessungen des Schwertransportes war das Durchfahren des Kreisverkehrs bei Vechelde wie ursprünglich geplant nicht möglich. Daher musste der Transport mit einer riesigen Kabeltrommel vor dem Kreisverkehr stehen bleiben. Nachdem der Erdwall des Kreisverkehrs abgetragen wurde hätte der Transport weiterfahren können, allerdings sind derartiger Schwertransporte von der Genehmigungsbehörde nur nachts bis 06:00 Uhr erlaubt. Daher musste von den betroffenen Landkreisen Peine und in der Folge auch Hildesheim eine Tagfahrgenehmigung eingeholt werden. Um 15:00 Uhr konnte die Fahrt mit dem Ziel Hildesheim fortgesetzt werden. Die Bundesstraße 1 war die gesamte Zeit in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt, in Fahrtrichtung Hildesheim wurde der Verkehr am Schwertransport vorbei geleitet.

