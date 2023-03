Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Unterbaldingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit Kleintransporter gegen Schutzplanken der Autobahn gekracht - zwei leicht Verletzte

Bundesautobahn A81, Unterbaldingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 03.30 Uhr, auf der Bundesautobahn A81, etwa auf Höhe von Unterbaldingen gekommen. Während der Fahrt auf der Autobahn in Richtung Süden kam ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter des Typs Ford Transit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Transporter gegen die Beton-Mittelschutzplanke. In der Folge drehte sich der Wagen und driftete gegen die Außenschutzplanken der Autobahn. Bei dem Unfall zogen sich der 20-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des mit rund 10000 Euro beschädigten Kleintransporters.

