Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsunfall mit 10000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Mittwochmorgen, kurz vor 08 Uhr, an der Einmündung der Burkardstraße auf die Oberndorfer Straße gekommen. Eine 55-jährige Fahrerin eines Kia Piacantos wollte von der Burkardstraße nach links auf die Oberndorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Audi A4, dessen 28-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigen Oberndorfer Straße Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die Kia-Fahrerin leichte Verletzungen zu und begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung.

