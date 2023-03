Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Holzhausen - Mühlheim, K 5509, Lkr. Rottweil) Unfall im Begegnungsverkehr mit rund 14000 Euro Schaden - Polizei sucht Unfallzeugen

Sulz am Neckar, Holzhausen - Mühlheim, K 5509, Lkr. Rottweil (ots)

Etwa 14000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend zwischen Holzhausen und Mühlheim auf der Kreisstraße 5509 ereignet hat. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 88 Jahre alter Mann mit einem Mercedes der C-Klasse von Holzhausen in Richtung Mühlheim. Zeitgleich war ein 54-Jähriger mit einem 3er BMW in entgegengesetzter Richtung von Mühlheim in Richtung Holzhausen unterwegs. Als der 88-Jährige sich am Ende einer Rechtskurve befand, kam es mit dem entgegenkommenden BMW zur Kollision, wobei die linke vordere Ecke des Mercedes gegen die linke Seite des entgegenkommenden BMWs prallte. Nach der Kollision geriet der BMW ins Schleudern und blieb schließlich am Fahrbahnrand quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Nachdem beide Autofahrer bei der Unfallaufnahme angaben, rechts gefahren zu sein, sucht die Polizei Unfallzeugen. Andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel.: 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell