POL-KN: (Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit rund 10000 Euro Schaden

Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit rund 10000 Euro Sachschaden an einem Audi und an einem beteiligten Lastwagen ist es am frühen Mittwochmorgen zwischen Oberndorf und Sulz am Neckar auf der Bundesautobahn A81, kurz vor der Anschlussstelle Sulz gekommen. Gegen 05.45 Uhr waren ein Lastwagen und hinter diesem ein 57-jähriger Audi-Fahrer auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Audi-Fahrer hatte den Abstand des vorausfahrenden Lastwagens falsch eingeschätzt und prallte gegen dessen Heck. In der Folge drehte sich der Audi und blieb erheblich beschädigt und mit ausgelösten Airbags quer zur Fahrtrichtung rechts neben der Autobahn in einem Graben stehen. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Von dem Unfall hatte der Lastwagenfahrer zunächst nichts mitbekommen. Erst kurze Zeit später, nachdem er am Autohof Vöhringen angehalten hatte, bemerkte der Lkw-Fahrer einen Schaden am Heck des Lastwagens und verständigte die Polizei.

