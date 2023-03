Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Falscher Handwerker unterwegs - Polizei rät zu Wachsamkeit und Vorsicht

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein falscher Handwerker hat am Dienstagmittag versucht einen älteren Mann zu betrügen. Gegen 12 Uhr klingelte der Unbekannte bei dem 88-Jährigen und gab an, die Heizung überprüfen zu wollen, woraufhin der Senior den Fremden ins Haus ließ. Nachdem der 88-Jährige mit dem Mann durch alle Zimmer ging, kündigte der falsche Handwerker an, auch im Keller noch etwas überprüfen zu müssen. Nachdem der 88-Jährige daraufhin in den Keller ging und der Unbekannte ihm nicht nachfolgte, traf er den Mann kurz darauf in seinem Schlafzimmer an. In der Folge forderte der falsche Handwerker 100 Euro für "geleistete Arbeit". Nachdem der Senior dies verweigerte, verließ der Unbekannte das Haus.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor falschen Handwerkern und mahnt zu besonderer Vorsicht! Lassen Sie keine Handwerker, die Sie nicht selbst bestellt haben in ihre Wohnung, ebenso keine Fremden! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

