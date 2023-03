Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Schiltach-Hinterlehengericht, B 462, Lkr. Rottweil) Lastwagen von Windböe erfasst und zur Seite gekippt

Schramberg - Schiltach-Hinterlehengericht, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Von einer Windböe erfasst ist ein Sattelkipper-Lastwagen am Dienstagnachmittag auf der Fahrt von Schramberg in Richtung Hinterlehengericht zunächst nach rechts an den Fahrbahnrand der Bundesstraße 462 gedrückt worden und anschließend im angrenzenden Grünstreifen umgekippt. Der 67-jährige Fahrer des Sattelkippers fuhr kurz vor 15 Uhr von Schramberg in Richtung Schiltach auf der B 462, als der mit etwa 30 Tonnen Sand beladenen Kipper noch vor Hinterlehengericht von einer Windböe erfasst und an den Fahrbahnrand gedrückt wurde. Als die rechten Räder des Lastwagens auf den unbefestigten Grünstreifen trafen, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Kipper, der dann im angrenzenden Bankett auf die rechte Seite kippte und neben der Fahrbahn liegen blieb. Der 67 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kamen die Feuerwehr Schiltach, die Straßenmeisterei und das Umweltamt zur Unfallstelle und übernahmen die erforderlichen Maßnahmen. Die Halterfirma des Sattelkippers, ein Tief- und Straßenbauunternehmen, kümmerte sich im Anschluss um die Bergung des umgekippten Lastwagens und dessen Ladung. Hierzu mussten der Kipper zunächst mit einem Bagger wieder aufgerichtet und anschließend mit einem Schlepp-Lastwagen aus dem Grünstreifen gezogen werden. An dem Sattelkipper entstand nach erster Einschätzung Sachschaden von weit über 10000 Euro. Während den Bergungsarbeiten, die bis etwa 21.15 Uhr in die Abendstunden des Dienstags andauerten, musste die B 462 mehrfach vollständig gesperrt werden. Während der Bergung war neben der Polizei auch die Feuerwehr permanent eingesetzt, die für die notwendige Absperrung und auch Ausleuchtung der Unfallstelle sorgte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell