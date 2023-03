Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Scheibe eines Autos eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter an einem vor dem Gebäude Kolbenhalde 34 geparkten Auto eine Seitenscheibe an der Fahrerseite eingeschlagen und aus dem Wagen eine darin abgelegte Geldbörse entwendet. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, keine Wertgegenstände, vor allen Dingen nicht sichtbar, in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell