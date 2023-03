Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiinspektion Bad Dürkheim - räuberische Erpressung am Annaberg

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom 05.03.2023 gegen 00:00 Uhr, kam es im Bereich des Annabergs zu einer gefährlichen Körperverletzung, sowie räuberischen Erpressung. Zunächst sei es zwischen zwei Gruppen zu einer Rangelei gekommen, in dessen Verlauf dem Geschädigten durch den ersten noch unbekannten Täter (männlich, deutsches Erscheinungsbild, dunkle Klamotten, dunkle kurze Haare, kein Bart, 23-25 Jahre) mehrfach in Gesicht und in die Magengrube geschlagen wurden. Daraufhin sei er zu Boden gegangen und der zweite unbekannte Täter (keine Personenbeschreibung bekannt) habe ihm mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht getreten, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Der Geschädigte habe sich dann wieder aufgerafft und es kam erneut zur Rangelei. Nachdem sich die Situation beruhigte sei er durch einen weiteren bislang unbekannten Täter (männlich, deutsches Erscheinungsbild, Anfang/Mitte 30 Jahre, 185 cm, schwarz/weiß kariertes Hemd, dunkle Wollmütze) angesprochen worden, welcher Geld von ihm forderte und mit weiteren Schlägen drohte, sofern er nicht bezahlen würde. Der Geschädigte sei der Forderung nicht nachgekommen und habe sich von der Örtlichkeit entfernt, wo er im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt wurde.

