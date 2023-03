Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Haßloch (ots)

Am 02.03.2023 gegen 17:25 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer in der Adam-Stegerwald-Straße in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und THC, weshalb dem 27-Jährigen eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel des Fahrzeuges wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Zudem konnte ermittelt werden, dass gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer ein Haftbefehl bestand, welcher vor Ort beglichen werden konnte. Der 27-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

