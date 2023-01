Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - eine Person tot aufgefunden

Am Donnerstagmorgen brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaues in Karlsbad-Ittersbach ein Brand aus. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 8:30 Uhr war ein Gerichtsvollzieher in Begleitung von Polizeibeamten in der Descostraße im Einsatz. Hierbei wurde eine Rauchentwicklung aus der, von der Maßnahme betroffenen Wohnung festgestellt. Noch bevor die Wohnung durch die Einsatzkräfte betreten wurde, geriet diese in Vollbrand. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern und das Feuer rasch löschen. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Feuerwehrleute eine leblose Person auf.

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Mehrfamilienhaus befanden, konnten das Haus offenbar unverletzt verlassen.

Derzeit sind die Brandursache sowie die Identität der verstorbenen Person noch nicht bekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Brandort.

