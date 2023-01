POL-KA: (KA) Karlsruhe - Räuberische Erpressung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In Rußheim wurde im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag in eine Gartenhütte eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten der oder die Unbekannten zunächst erfolglos, das Türschloss der Gartenhütte in der Nähe des Sportplatzes gewaltsam zu öffnen. Anschließend verschaffte man sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt in ...

mehr