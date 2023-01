POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenbahn zu schnell im U-Strab-Tunnel unterwegs

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmorgen brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen in Waldbronn-Busenbach. Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor 07:00 Uhr den Brand auf dem Feldgrundstück in Verlängerung des Brahmswegs und wählte den Notruf. Die Hütte stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand und brannte in der Folge komplett ab. Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldbronn waren vor Ort mit den ...

