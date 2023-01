Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Feuer zerstört Schuppen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen in Waldbronn-Busenbach. Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor 07:00 Uhr den Brand auf dem Feldgrundstück in Verlängerung des Brahmswegs und wählte den Notruf. Die Hütte stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand und brannte in der Folge komplett ab. Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldbronn waren vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr mit Hilfe eines Radladers den Brandschutt auseinanderziehen. In der Hütte waren ein Traktor sowie Brennholz und Heu gelagert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt, jedoch fielen mehrere Hasen, die in der Hütte gehalten wurden, dem Feuer zum Opfer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeiposten Albtal geführt.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell