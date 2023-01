POL-KA: (KA) Forst - Sattelzug kollidiert mit Rettungswagen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Beinahe kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Beiertheimer Allee. Gegen 17:20 Uhr überquerte ein 66-Jähriger die Fahrbahn als ein bislang unbekannter Pkw-Lenker wohl ungebremst an dem Mann vorbeifuhr. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Fußgänger zurück. Der Autofahrer fuhr im Anschluss ohne anzuhalten ...

