POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in eine Gartenhütte - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In Durlach verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter am Dienstagabend unbefugten Zutritt zu einigen Büroräumen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten der oder die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 22:00 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude und durchwühlten mehrere Büros. Der Umfang des Diebesguts ließ sich ...

mehr