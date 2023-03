Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Haßloch (ots)

Im Zeitraum vom 01.03.2023, 11:30 Uhr bis zum 02.03.2023, 08:30 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Wilhelmstraße in 67454 Haßloch durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500EUR. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

