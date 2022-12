Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer unterwegs (22.12.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr. Zeugen hatten einen Skoda Oktavia beobachtet, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 27 in Richtung Bad Dürrheim fuhr und die Polizei alarmiert. Die konnte das Auto und seinen 29-jährigen Fahrer auf der Robert-Bosch-Straße kontrollieren. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Er musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen, seine Autoschlüssel behielt die Polizei ein. Die Beamten stellten zudem am Skoda zahlreiche Unfallschäden fest und suchen nun Zeugen, die Angaben zu den Schäden am Auto machen können oder möglicherweise sogar einen Unfall, verursacht durch dieses Fahrzeug, beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, erbeten.

