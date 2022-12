Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger- ein Verletzter

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Mooser Straße und der Untertorstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Toyota Aygo war auf der Untertorstraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Mooser Straße bog der Mann nach links ab und prallte hierbei mit einem 83 Jahre alten Fußgänger zusammen, der zur gleichen Zeit die Mooser Straße von links herkommend überquerte. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zunächst auf die Frontscheibe des Wagens und im weiteren Verlauf auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Toyota entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell