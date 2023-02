Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus

Allensbach, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Straße "Im Günzinger" gekommen. Möglicherweise verursachte durch vorherrschenden Wind unter die Ziegel des Hauses geratener Funkenflug aus dem Kamin im Zusammenhang mit einem zuvor im Haus angefeuerten Kaminofen den Brand. Zur Löschung des Feuers musste die unter Einsatzleiter Florian Bottlang mit 13 Fahrzeugen und 60 Mann angerückte Feuerwehr etwa 20 Quadratmeter des Daches abdecken. Nach erster Schätzung entstand durch den Brand und die durchgeführten Löschmaßnahmen an dem Gebäude rund 100.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Vorsorglich fuhr auch das DRK mit drei Einsatzkräften zu der Brandstelle. In der Nacht auf Montag, etwa gegen 23.30 Uhr, musste die Feuerwehr erneut zu dem Gebäude ausrücken, da sich trotz am Nachmittag durchgeführter Absuche mit Wärmebildkamera ein noch vorhandenes und nicht entdecktes Glutnest in der Dämmung des Dachstuhls durch den vorherrschenden Wind erneut entzündet hatte. Auch dieses Feuer konnte gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell