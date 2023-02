Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liggersdorf - Sentenhart, K 6175, Lkr. Konstanz) Von der Straße abgekommen und gegen Baumstumpf geprallt - 15000 Euro Schaden

Liggersdorf - Sentenhart, K 6175, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 15000 Euro Sachschaden an einem Skoda Octavia sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagabend zwischen Liggersdorf und Sentenhart (Lkr. Sigmaringen) auf der Kreisstraße 6175 passiert ist. Eine 59-jährige Frau fuhr kurz vor 20 Uhr mit einem Skoda Octavia von Liggersdorf in Richtung Sentenhart. Infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit kam die Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

