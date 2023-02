Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Watterdingen - Anselfingen, L 224, Lkr. Konstanz) Ins Schleudern geraten und mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen - zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Watterdingen - Anselfingen, L 224, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden sind, ist es am Sonntagabend zwischen Watterdingen und Anselfingen auf der Landesstraße 224 gekommen. Eine 22-Jährige fuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem 3er BMW von Tengen-Watterdingen in Richtung Engen-Anselfingen und kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der BMW ins Schleudern und prallte mit einem VW Golf zusammen, dessen 21-jährige Fahrerin von Anselfingen in Richtung Watterdingen unterwegs war. Beide Autofahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und mussten von den mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht werden. An den beiden schon älteren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der total beschädigten Wagen. Auch die Feuerwehr Engen war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann bei dem Unfall eingesetzt. Die Landesstraße musste bis zum Freiräumen der Unfallstelle voll gesperrt werden.

