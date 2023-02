Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Drogen erwischt

Ludwigshafen (ots)

In der Raiffeisenstraße wurde am 02.02.2023, gegen 13:30 Uhr, ein 43-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich hierbei Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Bei einer anschließenden freiwilligen Kontrolle wurde in seiner Tasche ein Tütchen mit einer geringen Menge Kokain gefunden und sichergestellt. Da der 43-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort Sicherheitsleistungen in Höhe von 1750 Euro erhoben.

