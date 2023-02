POL-PPRP: Smartphone gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (02.02.2023) ereigneten sich in Ludwigshafen zwei Verkehrsunfälle, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Gegen 17:30 Uhr missachtete eine 85-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen auf der Kopernikusstraße den Vorrang des ihr entgegenkommenden Radfahrers. Der 53-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem anschließenden Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

