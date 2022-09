Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Wasserwerker unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochvormittag (28.09.2022), gegen 10:50 Uhr, klingelte ein Mann bei einer Seniorin am Schillerplatz. Unter dem Vorwand, dass er von den Stadtwerken sei und im Keller bereits Wasser stehen würde, verschaffte sich der Mann Zutritt zu der Wohnung der Frau. Die Seniorin wurde dann aufgefordert in ihrer Wohnung die Klospülung zu betätigen, während der Mann in der Küche das Wasser laufen ließ. Dies kam der Frau verdächtig vor. Zuerst forderte sie den Ausweis des Mannes und dann wollte sie Nachbarn hinzuziehen. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung. Aufgrund der Vorgehensweise muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Mann um einen Trickdieb handelte. Vermutlich wurde nur durch das besonnene Verhalten der Seniorin ein Diebstahl verhindert.

Der falsche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, kurzer Stoppelvollbart, "normale" Hose und Pullover (eher dunkle Farbe), trug eine auffällige Schirmmütze, sprach mit pfälzischem Dialekt.

Eine Nachbarin der Seniorin hatte zu der Zeit zwei Männer mit Schirmmütze im Hof ihres Mehrfamilienhauses gesehen, so dass es sich zumindest um zwei Trickdiebe handeln dürfte.

Bei wem waren die falschen Wasserwerker noch? Wer hat diese beobachtet und kann Hinweise geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell