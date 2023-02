Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 02.02.2023, gegen 8 Uhr, schätzte ein 38-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Straße Am Hilbertshof in die Wollstraße die Geschwindigkeit eines vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrers falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste Letzterer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der junge Mann wurde hierbei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an seinem Motorrad als auch an dem Auto des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro.

